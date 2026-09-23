Una joven clarinetista salmantina que ha pasado por el Carnegie Hall y Berlín, protagonista del inicio del ciclo del Liceo

La salmantina Claudia Aliaj será una de las protagonistas del concierto que dará comienzo al XV Ciclo de Música de Cámara y Solistas del Ayuntamiento de Salamanca. La joven clarinetista, nacida en Salamanca en 2005, actuará como solista junto a la Orquesta Clásica del Teatro Liceo el próximo lunes 28 de septiembre en el Teatro Liceo.

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Aliaj llega a esta cita después de haber actuado en algunas de las principales salas de conciertos de Europa y Estados Unidos, entre ellas el Carnegie Hall de Nueva York, la Philharmonie de Berlín o la Wiener Saal del Mozarteum de Salzburgo.

La salmantina comenzó sus estudios musicales en Salamanca con Carmen Domínguez y pasó por el Conservatorio Profesional hasta los 13 años. Posteriormente se trasladó a Madrid, donde continuó su formación en clarinete y piano, antes de ingresar con solo 15 años en la Universidad Mozarteum de Salzburgo.

Allí estudió clarinete con Wenzel Fuchs, principal de la Filarmónica de Berlín, y piano con Cordelia Höfer-Teutsch. Desde el curso 2023/2024 continúa su formación en la Hochschule für Musik, Theater und Medien de Hannover con la clarinetista Sharon Kam.

Su trayectoria también ha estado acompañada de diferentes reconocimientos. En 2023 consiguió el Primer Premio y el Premio Catalunya Música del concurso El Primer Palau, convirtiéndose con 17 años en la participante más joven en lograr este reconocimiento.

Mozart y Haydn para abrir el ciclo El concierto comenzará a las 20:00 horas en el Teatro Liceo y estará protagonizado por la Orquesta Clásica del Teatro Liceo, formada por profesores de los Conservatorios Profesional y Superior, de la Escuela Municipal de Música y otros músicos salmantinos.

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El repertorio arrancará con dos obras de Wolfgang Amadeus Mozart: la Obertura de 'Lucio Silla' y el Concierto para clarinete y orquesta en la mayor, en el que Claudia Aliaj ejercerá como solista.

La segunda parte estará dedicada a Joseph Haydn y a su Sinfonía número 82 en do mayor, conocida como El oso.

La orquesta estará dirigida en esta ocasión por su concertino y director, Marc Oliú Nieto, profesor de violín y música de cámara en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León desde 2005 y miembro del Cuarteto Granados.