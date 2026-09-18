“Salamanca Es-Cultura” llega al Centro Municipal Integrado Julián Sánchez, El Charro. Una exposición de dibujos de la salmantina María Teresa Polo Sánchez.

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La sala de exposiciones del Centro Municipal Integrado (CMI) Julián Sánchez;El Charro acoge hasta el 3 de octubre la exposición de dibujos ‘Salamanca Es-Cultura’ de la salmantina

María Teresa Polo Sánchez, que podrá visitarse de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, y los sábados y domingos de 10:00 a 14:00 horas.

La artista salmantina es autora de novelas y recorridos con ilustraciones. Además, es licenciada en Economía por la Universidad de Salamanca.

La muestra expone un recorrido poético por las esculturas de la ciudad de Salamanca a través de 36 ilustraciones y 18 textos en verso.