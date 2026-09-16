El cineasta salmantino que competirá desde Francia en el prestigioso Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria

Salamanca tiene mucho talento, un hecho que se ha ido demostrando con el pasar de los años en la ciudad y fuera de ella. En esta ocasión hablamos de Alejandro G. Iglesias, cineasta procedente de Francia que competirá en la Sección Oficial del Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria, festival nominativo a los Goya y de gran prestigio en la región.

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En total se han recibido 1.100 cortometrajes diferentes, de los que únicamente 66 pertenecen a la Sección Oficial, siendo uno de los cuatro metrajes del país vecino francés.

La película consta de 17 minutos y 26 segundos, protagonizada por actores franceses donde se cuenta la historia de Chloé, una joven de 19 años, y Michel, un hombre de 75, que conviven juntos en un apartamento intergeneracional.

Cartel de À la place de l'autre

Un tema que ha llegado a causar polémica en últimos años, pero donde se narra la realidad de lo que se vive en Francia, e incluso extrapolando este hecho a Salamanca.

La selección en el Certamen de Soria llega tras otra gran noticia, el Premio Especial en el Francigena Film Festival, celebrado en Toscana, Italia. De este modo, este trabajo es el segundo gran trabajo de Alejandro G. Iglesias tras Ekko, un cortometraje que recibió ocho premios y más de 40 nominaciones y selecciones en festivales internacionales.

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Fotograma de À la place de l'autre

Según ha indicado el propio cineasta salmantino a través de un comunicado: “Para mí, que un proyecto realizado en Francia y en francés pueda regresar ahora a Castilla y León y competir en la Sección Oficial de Soria tiene un significado especialmente importante. Salamanca sigue siendo una parte fundamental de mi identidad como director”.