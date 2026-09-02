‘Donde florece el alma’: la artista autodidacta Susette lleva su mirada a la naturaleza a una nueva exposición

La artista autodidacta Susette ha presentado su exposición ‘Donde florece el alma’, una obra en la que la naturaleza, la madera y los pequeños detalles se convierten en protagonistas.

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A través de sus obras, la artista busca trasladar al visitante a un universo propio, lleno de formas, colores y matices que invitan a detenerse ante cada cuadro y descubrir nuevos elementos en cada mirada.

“Me gusta pintar en madera, por la textura”, explica Susette, que encuentra en este material una superficie especialmente atractiva para desarrollar su trabajo artístico.

La naturaleza es otra de sus grandes fuentes de inspiración. “Me gusta pintar la naturaleza, me da mucha paz”, señala la artista, que convierte esa sensación de calma en parte esencial de sus creaciones.

Su objetivo va más allá de mostrar sus pinturas. Susette quiere que cada persona pueda interpretar sus obras de una manera diferente y descubrir en ellas un pequeño mundo de fantasía.

“Quiero que la gente encuentre un mundo mágico en mis obras, quiero que la gente note cada detalle, que saque nuevos puntos y colores”, destaca.

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