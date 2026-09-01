Toda la programación cultural del mes de septiembre en Salamanca: exposiciones, visitas, conferencias y talleres

La Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte publica la programación cultural del mes de septiembre en Salamanca con exposiciones, visitas, conferencias y talleres durante todas las semanas.

Publicidad Publicidad

La programación en conjunto en toda la comunidad incluye 45 exposiciones temporales; 29 visitas guiadas; 35 charlas y conferencias, cursos y encuentros; 48 actividades musicales y conciertos; 81 espectáculos de teatro y artes escénicas; 12 ciclos de cine; 17 actividades de animación a la lectura y presentaciones literarias; y 60 cursos, talleres, actividades didácticas y familiares. Además, se suman 8 actividades que se podrán disfrutar de forma ‘online’.

En Salamanca habrá visitas guiadas para grupos en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca con un recorrido por las salas de trabajo, los talleres de restauración y digitalización y los depósitos, además de acceder a una muestra de documentos significativos conservados en el Archivo. La duración aproximada de la visita es de 75 minutos; los interesados deberán solicitar su participación en la actividad llamando al teléfono 923 214 743 o mediante correo electrónico a la dirección archivo.salamanca@jcyl.es.

Entre las exposiciones que figuran se encuentran: 'Recuerdos. La vida a través del cine doméstico', 'Artilugios para fascinar' y 'Gabinete de curiosidades'.

Los salmantinos también podrán disfrutar de varias obras de teatro como 'Los monólogos de Dani Fontecha', 'La Faraona', 'Ser o no ser' y 'Rockanroleando con Tina y Rodritmos en el andamio'.

Conferencias habrá cuatro: 'Morante y Punto', 'Vivir sin certezas. Cómo la incertidumbre alimenta la ansiedad y qué podemos hacer con ella', 'La mitra roja' y 'La música en la catedral de Salamanca durante el siglo XX'. También hay talleres, presentaciones de libros y actividades infantiles.

Publicidad Publicidad