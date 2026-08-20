El coro británico The Sitwell Singers actúa en Salamanca el 27 de agosto con motivo de la celebración de su 60 aniversario.

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El grupo fue formado en el año 1996 a raíz de la unión de varios amigos que cantaban en sus hogares y que adquirieron como primer nombre Stainsby Hall. La primera sede de ensayo que consiguieron fue una residencia de la familia Sitwell, de ahí su nombre actual.

Para conmemorar sus seis décadas de actividad, el coro ha preparado una temporada dedicada especialmente a la música española y latinoamericana, que reúne obras de diferentes épocas, desde la polifonía renacentista de Tomás Luis de Victoria y Josquin des Prez hasta composiciones de autores contemporáneos como John Rutter, Bob Chilcott, Reena Esmail y Emma Pascoe. También podrán escucharse obras de Bruckner, Mozart, Purcell, Rachmaninov y Stanford.

Entre las obras seleccionadas figuran Locus iste, Ave verum corpus, O vos omnes, Bogoroditse Devo, Alleluia y Salmo 150, junto a piezas de carácter más popular como The Blue Bird, The Isle Is Full of Noises, My Sweetheart’s Like Venus, O Waly, Waly y El grillo.

Dexter Drown será el encargado de dirigir la orquesta, que tomará como escenario principal la Catedral Vieja de Salamanca, con hora de inicio a las 20:30 horas.

Cartel del grupo Sitwell Singers para su actuación en Salamanca