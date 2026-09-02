Salamanca afronta un otoño cultural con una veintena de obras de teatro, 32 conciertos y grandes nombres de la escena

Salamanca se prepara para vivir un intenso otoño cultural con una programación municipal que se extenderá durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre y que reunirá propuestas para todos los públicos. El Ayuntamiento ha diseñado un calendario con una veintena de obras teatrales, 32 conciertos y numerosas actividades relacionadas con la danza, la música, el cine, la literatura, la magia y el circo.

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La programación escénica será uno de los principales ejes de la oferta cultural, con tres estrenos absolutos de compañías locales y la presencia de reconocidos intérpretes como Carlos Hipólito, Aitana Sánchez-Gijón, Marta Hazas, Javier Veiga, Josema Yuste o María Peláe.

El teatro toma protagonismo desde las Ferias La actividad teatral arrancará en septiembre coincidiendo con las Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega. El 6 de septiembre llegará al escenario ‘Género de dudas’, con Pastora Vega, Pablo Carbonell, Ariana Bruguera y Abraham Arenas. Un día después será el turno de ‘Un matrimonio sin filtros’, protagonizada por Marta Hazas y Javier Veiga, mientras que el 8 de septiembre Josema Yuste, Javier Losán, Santiago Urrialde y Esther del Prado representarán ‘Que Dios nos pille confesados’.

La programación escénica de septiembre concluirá el día 25 con ‘El imitador’, un espectáculo de teatro musical unipersonal protagonizado por el actor y cantante Julián Fontalvo.

Octubre llegará con ‘La Barraca’, basada en la obra de Vicente Blasco Ibáñez y dirigida por Magüi Miras. El día 10 será el turno de ‘Polvo será, mas polvo enamorado’, de Morfeo Teatro, una comedia burlesca incluida en los actos del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Los días 16 y 17 el Teatro Liceo acogerá ‘Panorama desde el puente’, de Arthur Miller, mientras que el 24 de octubre se producirán dos estrenos absolutos: ‘El sueño de una reina’, escrita por Isabel Bernardo y dirigida por Nuria Galache, y ‘Yo cuento. Un musical donde contamos todos’, de Jes Martin’s. El mes se completará con ‘El viaje de Nuru’, una propuesta familiar de Festuc Teatre.

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Carlos Hipólito, Aitana Sánchez-Gijón y Els Joglars, en noviembre La programación de noviembre comenzará con uno de los grandes clásicos del teatro contemporáneo: ‘Largo viaje hacia la noche’, que llegará al Liceo los días 6 y 7 con Carlos Hipólito, Mapi Sagaseta, Álex Villazán y Nicolás Illoro.

El día 7 tendrá lugar además el estreno absoluto de ‘Las vidas de Elena’, de la compañía salmantina Lombó Teatro, dentro de la convocatoria municipal de apoyo a la creación escénica.

Para el público familiar se ha programado el 8 de noviembre ‘Rucs, el maleficio del brujo’, de La Pera Limonera, mientras que el 14 llegará ‘Chavela’, una obra dedicada a Chavela Vargas escrita y dirigida por Carolina Román y protagonizada por María Peláe, Luisa Gavasa, Paula Iwasaki, Raquel Varela y Laura Porras, con música en directo de Alejandro Pelayo.

La oferta familiar continuará el 22 de noviembre con ‘Raíces’, de Strad, un espectáculo que combina música, teatro, humor, emoción y poesía.

El broche teatral del mes será ‘El retablo de las maravillas’, la nueva propuesta de Els Joglars basada en el entremés de Miguel de Cervantes.

Diciembre llegará cargado de propuestas El último mes del año comenzará con el regreso del ‘Café Teatro’ a la Sala B, del 4 al 8 de diciembre, con un espectáculo inspirado en el cabaret en el que se combinarán música, humor, magia, danza y teatro.

El día 12, el Liceo acogerá ‘Malquerida’, de Jacinto Benavente, con Aitana Sánchez-Gijón, Juan Carlos Vellido y Lucía Juárez. Al día siguiente llegará el teatro familiar con ‘Monstruo rosa’, de Zum Zum Teatre.

Los días 18 y 19 será el turno de ‘El caballero de Olmedo’, de Lope de Vega, producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico incluida también en la programación del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

A estas propuestas se suman los musicales ‘Los chicos del coro’, que podrá verse en el CAEM del 9 al 13 de diciembre, y ‘El libro. Musical’, de Luli Pampín, previsto para el 6 de diciembre en el Palacio de Congresos.

Danza, ópera, monólogos y circo completan la oferta La programación escénica incluye también el estreno absoluto de ‘Hábita’, de Melania Olcina, dentro de las Noches del Patrimonio, el 11 de septiembre en los Jardines de Santo Domingo de la Cruz. El día 12 se representará ‘De Neanderthal a Sapiens’, de Logela Multimedia y David Vento.

La ópera tendrá su cita el 30 de octubre con ‘La flauta mágica’, de la compañía Lírica Ópera 2001, mientras que ‘Latido y tañido’, de Alejandro Lara Dance Project, acercará al público la danza española, las castañuelas y el zapateado con música en directo.

El humor también tendrá un peso destacado. El Palacio de Congresos acogerá ‘El hipnotista’, de Aryel Altamar, el 18 de octubre; ‘Estamos cucú de la cabeza’, de Daniel Fez, el 24 de octubre, y ‘No tengo remedio’, de David Navarro, el 6 de noviembre.

El 14 de noviembre llegará al CAEM el monólogo ‘Mentes Peligrosas’, con Eva H., Álex Clavero, David Cepo y Touriñan. En diciembre, el mago Shado presentará ‘Cleptómago’ el día 11, mientras que el espectáculo circense ‘Sustrai’, de Zirkuss, cerrará el año escénico el 28 de diciembre.

32 conciertos para todos los públicos La música será otro de los grandes pilares de la programación municipal. El Ayuntamiento ha previsto 32 conciertos con estilos muy diferentes y artistas de relevancia nacional.

El CAEM recibirá a Raimundo Amador el 23 de octubre, Malú el 24 de octubre, Sidecars el 6 de noviembre, Diana Navarro el 7 de noviembre y Rodrigo Cuevas el 28 de noviembre.

La Sala B contará con actuaciones de Cepeda, Gonzalo Hermida, Rebrote, Funzo, Vera Fauna y el grupo salmantino Sadia, mientras que el Teatro Liceo acogerá los conciertos de los salmantinos José Luis Encinas y Kike M.

Por su parte, el Palacio de Congresos recibirá a Mocedades y Los Panchos, Pica Pica, Así canta Jerez en Navidad, Ismael Serrano, OBK y Los Brincos, entre otros artistas.

La música clásica también tendrá un espacio destacado con el XV Ciclo de Conciertos de Cámara y Solistas, la Orquesta Clásica del Teatro Liceo, la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca y la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León.

Cine y literatura completan la programación El Teatro Liceo acogerá también varias proyecciones cinematográficas, entre ellas los documentales de José Luis López Linares dedicados a la hispanidad y, en diciembre, el estreno de ‘Ánimas Benditas’, la última película del director salmantino Gabriel Velázquez.

La programación cultural se completará con presentaciones de publicaciones, conferencias y encuentros literarios en espacios como la Sala de la Palabra y la Torre de los Anaya.

Entre las actividades destaca una nueva edición del Encuentro de Poetas Iberoamericanos, los días 5 y 6 de octubre, que rendirá homenaje al V Centenario de la Escuela de Salamanca y a los poetas Efraín Bartolomé y José Mármol, además del pintor salmantino Miguel Elías.