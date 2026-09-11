La fortaleza femenina se hace eco en Salamanca: llega la exposición fotográfica ‘Women are Beautiful’

Este viernes 11 de septiembre, el Centro Cultural FUNDOS Fórum de Salamanca ha acogido la presentación de la exposición ‘Women are Beautiful’, una serie de 85 instantáneas realizadas entre los años 1960 y 1975 por el fotógrafo neoyorkino Garry Winogrand.

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De esta manera, el centro comienza una nueva temporada en la que, tal y como ha apuntado el director de Cultura y Patrimonio de FUNDOS, Raúl Fernández Sobrino, estará orientada íntegramente a la fotografía.

Exposición Fotográfica ‘women Are Beautiful’

En cuanto a ‘Women are Beautiful’, se trata de una selección del citado Garry Winogrand, “considerado como uno de los grandes renovadores de la fotografía de calle”: “Con una mirada espontánea, intuitiva y abierta al azar, transformó la manera de representar la vida cotidiana”, explica Fernández Sobrino. Esta muestra, en concreto, saca a la luz “un extraordinario retrato de la vida urbana estadounidense en un periodo de cambios sociales, culturales y políticos”.

Así, esta exposición, que se ha presentado en los últimos 15 años en países como Rusia, Corea, México, Alemania, Bélgica, Italia o Francia, llega a Salamanca a manos de la coleccionista privada Lola Garrido.

Exposición Fotográfica ‘women Are Beautiful' (6)

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Por su parte, Maripaz Martínez, coordinadora de la exposición, se ha encargado de recalcar la habilidad de Winogrand a través de las palabras de Lola Garrido, que no ha podido asistir debido a un motivo personal: “Este fotógrafo encontraba belleza en mujeres que simplemente estaban viviendo. No posan, no parecen esperar nada de la cámara. Caminan, miran, ríen, conversan y ocupan la calle”.

En cuanto a la manera de fotografiar, el neoyorquino busca lo espontáneo: “Las figuras salen cortadas y las situaciones parecen incluso continuar fuera del encuadre. Hay algo espontáneo, incluso incómodo, en esa forma de fotografiar. Y precisamente ahí es donde las mujeres adquieren una presencia extraordinaria”.

Exposición Fotográfica ‘women Are Beautiful' (5)

Programación complementaria

Por último, como es habitual en las exposiciones de este espacio, se contará simultáneamente con un programa cultural desarrollado por el Área de Programas Públicos de la Fundación. En primer lugar, la propietaria de la colección, Lola Garrido, impartirá una conferencia el 22 de octubre a las 19:00 horas.