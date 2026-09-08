La música y la tradición del órgano se preparan para llenar la Catedral Nueva de Salamanca

Dentro de la programación de las fiestas en honor a la Virgen de la Vega, la Catedral Nueva de Salamanca se llenará de música y tradición desde las 20:00 horas de este miércoles 9 de septiembre. ¿El motivo? El V Concierto de Órgano, Gaita y Tamboril en el que se presentarán los CDs Órgano y Tamborino II y III.

Publicidad Publicidad

Los intérpretes serán los propios autores de las obras: el tamborilero José Ramón Cid Cebrián y el organista de la catedral de Ciudad Rodrigo Manuel José Gutiérrez Hernández. En este solemne acto también intervendrán el presidente y la vicesecretaria del Centro de Estudios Salmantinos, José María Hernández Díaz y Josefa Montero García.

Así, el acto arrancará con un pasacalles de entrada a la que seguirán varias interpretaciones a ritmo del órgano de la Epístola. En concreto, las piezas que se escucharán serán: Fandango de España, de José de Nebra; Pavana, de Antonio Cabezón; Obra en 8º tono de 2 triples, de fray Bartolomé de Olagüe; y Fandango, de Doménico Scarlatti.

Por su parte, el órgano del Evangelio ayudará a interpretar el canto de los pájaros, popular de Cataluña; Ofertorio del ruiseñor, recopilada por José Ramón Cid y armonizada por Manuel J. Gutiérrez; y Ajechao, Charrada picada y Cabezudos y gigantillas, de Miguel Manzano Alonso.