La música electrónica llega a Salamanca con 'Tipology', el último trabajo del artista Lynda Blair

Este sábado 19 de septiembre a las 20:00 horas, el DA2 será el escenario de la presentación del último trabajo de Lynda Blair, alter ego musical del artista Hugo Alonso, cuyo sonido habitual está vinculado al techno, el electro y la estética de algunas bandas sonoras.

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Dicho trabajo, bajo el nombre de 'Typology', se trata de un vinilo de música electrónica, basado en una edición limitada de 200 copias "cuidadosamente editada donde el contenido musical y su presentación son el resultado de años de selección de distintos trabajos".