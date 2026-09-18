La música electrónica llega a Salamanca con 'Tipology', el último trabajo del artista Lynda Blair

Este sábado 19 de septiembre a las 20:00 horas, el DA2 será el escenario de la presentación del último trabajo de Lynda Blair, alter ego musical del artista Hugo Alonso, cuyo sonido habitual está vinculado al techno, el electro y la estética de algunas bandas sonoras.
Dicho trabajo, bajo el nombre de 'Typology', se trata de un vinilo de música electrónica, basado en una edición limitada de 200 copias "cuidadosamente editada donde el contenido musical y su presentación son el resultado de años de selección de distintos trabajos".
Con este trabajo como foco principal, la sala cuatro del DA2 acogerá desde las 20:00 horas un espectáculo que se centrará en un directo caracterizado "por su rotundidad sonora, la extrema delicadeza en la producción y una obsesiva sincronización con el sonido.