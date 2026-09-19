La Hermandad del Flagelado celebrará una emotiva X Salve Poética a Nuestra Señora de las Lágrimas en homenaje a su autora

La Clerecía acogerá el próximo domingo 20 de septiembre la décima edición de la Salve Poética a Nuestra Señora de las Lágrimas. Organizado por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Flagelado, este evento se ha consolidado a lo largo de los años como una de las citas culturales y devocionales más significativas del calendario cofrade salmantino, uniendo de manera muy especial la poesía, la oración y la devoción mariana.

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Esta décima convocatoria estará marcada por la emotividad, ya que se celebrará como un sentido homenaje a la memoria de D. Esmeralda Sánchez, autora del texto de esta edición recientemente fallecida. De este modo, la Hermandad busca mantener viva su obra y recordar el profundo vínculo que la autora mantuvo con la titular mariana, poniendo sus palabras al servicio de la Virgen de las Lágrimas.