La Casa de las Conchas ofrece una agenda cultural repleta de literatura, música y conferencias

Desde este lunes, la Casa de las Conchas ofrece una semana más su tradicional agenda cultural, una oferta de actividades rebosantes de literatura, música, arte y pintura con entrada libre hasta completar aforo.

Publicidad Publicidad

En concreto, este citado lunes 21 de septiembre, el autor José Manuel Robledo Vinagre presentará a las 19:00 horas su nueva novela histórica y de suspense bajo el título 'La mitra roja', en el salón de actos de la biblioteca.

El martes 22 de septiembre, por su parte, llega 'Rockanroleando con Tina y Rodritmos en el andamio', una biblioescena para todos los públicos que comenzará a las 18:00 horas. El miércoles, por su parte, la catedral de Salamanca se llenará de información musical de la mano de Josefa Montero, doctora en Musicología y especialista en el archivo musical de la catedral de Salamanca que presenta su conferencia 'La música en la catedral de Salamanca durante el siglo XXI'.

El jueves 24 de septiembre a las 19:00 horas, por su parte, el protagonista será 'Ningún instante es más', el libro del autor zamorano Luis Ramos de la Torre. La literatura también estará presente el sábado 26 de septiembre, día en el que se celebra, a las 12:00 horas, el libro 'La vida es juego', de Víctor J. Ventosa.

Este profesor universitario, investigador, pedagogo social y escritor presenta, junto con un taller participativo, su nueva obra. 'Ultra plus ultra', un nuevo libro del autor Vidal García, será en cambio el protagonista desde las 19:00 horas del próximo lunes 28 de septiembre.

Por último, es importante destacar que desde el pasado 18 de septiembre y hasta el próximo 30 de octubre, la sala de exposiciones y el Patio Alto de la Casa de las Conchas exhiben una nueva exposición del pintor Ángel Luis Iglesias. En concreto, la muestra, que forma parte de una exposición antológica del autor distribuida en cinco espacios de Salamanca, recoge óleos y dibujos de personajes del séptimo arte.

Publicidad Publicidad