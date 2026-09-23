Diego Caballo: “Si nos ponemos partido a partido, se nos han ido puntos por detalles”

Diego Caballo fue uno de los últimos fichajes de Unionistas en el mercado de verano. El lateral izquierdo charro no debutó con buen pie y se rehízo en el choque ante la UD Ourense con un gran partido. Ahora, aporta su veteranía y su calidad con la pierna izquierda para que Unionistas dé un paso adelante.

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¿Cuánto libera al grupo la primera victoria? “Hay veces que se tarda más y otra menos. Siempre ayuda a la semana y tenemos un ánimo mucho mejor”.

Estuvo a gran nivel. Usted también lo necesitaba. “El debut no fue el soñado por nadie. A veces pasan esas cosas y se dan así. El otro día el equipo se repuso ante el gol y pudimos conseguir esos tres puntos”.

Javi Medina le pide alternar ser el central izquierdo y ganar metros según dónde se sitúe el balón y la altura de Morer en el otro costado. “Depende del rival, si juegan con dos puntas o solo uno. Así nos vamos moviendo en el campo para tener una salida más limpia. Toda mi trayectoria, una de mis características he sido un lateral ofensivo”.

Tres de doce posibles es poco bagaje. “Si nos ponemos partido a partido, se nos han ido puntos por detalles. Pero los equipos no han sido mejores que nosotros. Hay que mejorar donde fallamos”.

Próxima parada: Anduva. “Sabemos el equipo que es y la capacidad que tienen ellos. Tienen mucho nivel, que es muy alto, y vamos allí a poner las cosas muy difíciles y a sacar lo máximo posible”.

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Unionistas suele ir de menos a más. “Cada año hay mucha gente nueva y eso marca mucho la trayectoria. Normalmente, los equipos que son más fuertes en el inicio son los que llevan mucho tiempo jugando juntos. No es ninguna excusa”.

¿Por qué tardó tanto en decidirse por Unionistas? “Yo siempre he tenido más cosas y las dejé pasar. Antonio Paz lleva siendo insistente desde hace mucho tiempo. Salió la opción casi al final y lo hablé con la familia”.