António Guterres recibirá el 'honoris' causa de la USAL el 6 de noviembre

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, estará en Salamanca el próximo 6 de noviembre para ser investido doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca. Una ceremonia enmarcada dentro de los actos del V Centenario de la Escuela de Salamanca, según ha asegurado este miércoles el rector Juan Manuel Corchado Rodríguez durante su discurso de inauguración del nuevo curso académico.

Publicidad Publicidad

Según ha informado la USAL, la ceremonia será el acto de clausura del encuentro “Salamanca Forum”, que reunirá del 4 al 6 de noviembre a responsables universitarios, representantes públicos y líderes empresariales para abordar desafíos compartidos y en el que se abordarán cuestiones como la gobernanza internacional, la innovación responsable, la inteligencia artificial y las ciudades sostenibles.

Para el vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco, que ejercerá de padrino en el acto previsto en el Paraninfo, la figura de António Guterres proyecta los ideales estratégicos de la USAL en la transferencia a la sociedad, a través de compromisos éticos basados en la justicia social, la convivencia y la defensa de los derechos individuales de las personas.

A su juicio, nos encontramos ante un intelectual y estadista “que ha consagrado su andadura a humanizar la gobernanza global y a defender activamente la dignidad intrínseca de cada ser humano” y resaltó la “tenaz coherencia” de su trayectoria política “orientada a traducir los ideales de justicia distributiva en normativas de gran alcance”.

En la defensa realizada en el Consejo de Gobierno el pasado mes de junio, Mateos Roco también subrayó la estatura moral del actual secretario general de Naciones Unidas como portavoz global ante las fracturas geopolíticas contemporáneas y los desafíos a nivel mundial.

Sobre António Guterres António Guterres (Lisboa, 1949), noveno secretario General de las Naciones Unidas, asumió el cargo el 1 de enero de 2017. Guterres fue Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de junio de 2005 a diciembre de 2015. Fue primer ministro de Portugal entre 1995 y 2002, período en el que participó activamente en las iniciativas internacionales para resolver la crisis de Timor Oriental. Como presidente del Consejo Europeo a principios de 2000, dirigió el proceso de aprobación del Programa de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo y copresidió la primera cumbre Unión Europea-África. Fue miembro del Consejo de Estado portugués de 1991 a 2002.

Publicidad Publicidad