La proyección nacional, uno de los ejes principales del nuevo curso de la Universidad de Salamanca

Un curso marcado por el crecimiento del alumnado nacional e internacional en sus aulas, la inauguración de nuevas infraestructuras, la consolidación de la nueva titulación de Veterinaria y, fundamentalmente, por el fuerte impulso a la proyección internacional de la institución, unido a la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

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En su discurso, el rector Juan Manuel Corchado apuntó la proyección internacional de la USAL como uno de los ejes fundamentales de su política y anunció la creación de dos campus universitarioS en China. Por un lado, estará el de Liocheng, que ofrecerá cuatro titulaciones de grado y un máster con unos mil estudiantes; y por otro el de Ningbo, donde se expedirán diplomas de extensión universitaria a unos 150 estudiantes por año.

A estos dos campus se sumará, previsiblemente en noviembre, la creación de “un gran campus” en El Cairo (Egipto). Además, se intensificará el trabajo en Iberoamérica, especialmente en tres países “prioritarios” como son Perú, Colombia y México. A su juicio esta experiencia permitirá a la USAL consolidar “un modelo de campus internacional con gobernanza propia, que pueda adaptarse a diferentes entornos y mantenga las garantías académicas del Estudio salmantino".

Respecto a Europa, Corchado confirmó el incremento de los programas de movilidad entrante y saliente, la ampliación de la oferta de asignaturas en inglés, además de identificar “con mayor claridad” los periodos de movilidad en los planes de estudio y facilitar el reconocimiento de créditos.

Por otro lado, Corchado ha destacado la intención de la Universidad de Salamanca de ampliar su catálogo de titulaciones con la implantación del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFyD) en Ávila y Zamora, “con el que reafirmamos el compromiso de potenciar todos los campus de la Universidad, de manera que Salamanca, Béjar, Ávila y Zamora encuentren en la USAL una fuente de oportunidades cada vez mayor”.

Durante su intervención, Juan Manuel Corchado enumeró también las obras que se acometerán en el nuevo curso, una vez inaugurada la nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, que junto a las futuras instalaciones de Veterinaria, darán forma al gran campus agroambiental, completado con una incubadora para el sector primario y una clínica hospitalaria, Abioinnova, la sede del IRNASA y el centro de emprendimiento de la Diputación Provincial.

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