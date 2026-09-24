La UPSA acoge la I Jornada Iberoamericana de Buenas Prácticas en Bibliotecas y Archivos Bibliotecarios

La Universidad Pontificia de Salamanca ha acogido una Jornada de Bibliotecas y Archivos que ha reunido a profesionales de distintas universidades e instituciones para compartir experiencias y analizar los retos que afronta el sector, especialmente ante la transformación tecnológica y la llegada de la inteligencia artificial.

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Dicho encuentro ha sido inaugurado por el rector de la UPSA, Santiago García-Jalón de la Lama, acompañado por Pablo Delclaux, director del Secretariado de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural; Rosa Marina Afonso, directora de la Biblioteca de la Universidade da Beira Interior (Portugal); y Antonio Sánchez Cabaco, director de la Biblioteca y Archivo de la UPSA.

Durante su intervención, el rector ha destacado el carácter internacional del encuentro y la importancia de crear redes entre instituciones para compartir experiencias y afrontar desafíos comunes. García-Jalón de la Lama ha señalado que las bibliotecas y archivos universitarios tienen hoy una función que va más allá de conservar libros y documentos, ya que también deben facilitar su acceso, investigación y transmisión a las próximas generaciones.

La directora de la Biblioteca de la Universidade da Beira Interior, Rosa Marina Afonso, ha puesto el foco en otro de los grandes desafíos actuales: la dificultad para distinguir la información científica de aquella que no lo es en un contexto marcado por la sobreinformación y la desinformación.

La conferencia inaugural ha corrido a cargo de Fernando Galindo Rubio, decano de la Facultad de Comunicación de la UPSA, con una ponencia titulada Bibliotecas y archivos en la era de la IA.

La programación matinal también ha incluido una mesa de intercambio de experiencias moderada por el profesor de la Universidad de Salamanca, Jesús López Lucas, con la participación de profesionales de la UPSA, la Universidade da Beira Interior, la UCAM, la UFV, la UCAV y CEU San Pablo.

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Se ha cerrado la mañana con un taller práctico de restauración impartido por Katia Martín Polo, de la Universidad Pontificia de Salamanca.