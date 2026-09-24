Buscan al conductor responsable del atropello a un operario en la A-62

La Guardia Civil busca al conductor responsable del grave atropello que ha tenido lugar en la mañana de este jueves en la autovía A-62, a la altura de Parada de Rubiales.

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El vehículo, que sería un turismo según algunos testigos, ha atropellado a un operario de mantenimiento de carreteras, que ha tenido que ser trasladado de urgencia en un helicóptero medicalizado, y se ha dado a la fuga.

Según ha podido saber Salamanca24horas.com, el vehículo tendría matrícula extranjera y, por el momento, no habría sido localizado.

Cabe recordar que el siniestro ha tenido lugar a las 9:24 horas en el kilómetro 209, sentido Valladolid, resultando herido un varón de 50 años.

Hasta el lugar de los hechos, además del helicóptero, se ha desplazado un equipo médico y una ambulancia.

Dado el suceso, la autovía ha tenido que ser cortada en ese tramo durante un periodo de más de una hora.