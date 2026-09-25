Acceden por la ventana y roban en una vivienda de Las Bizarricas mientras sus propietarios dormían

Una vivienda de Las Bizarricas ha sido objeto de un robo durante la noche de este miércoles al jueves mientras sus propietarios se encontraban en el interior durmiendo.

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Según ha podido saber Salamanca24horas.com, los ladrones accedieron a la vivienda por una de las ventanas de la cocina y actuaron con sigilo, sin que los residentes se percataran de lo ocurrido en ese momento.

Una vez dentro de la vivienda, los ladrones sustrajeron dinero y diversos objetos de valor. Posteriormente, abandonaron el lugar sin que los propietarios se percataran de lo ocurrido, ya que no descubrieron el robo hasta la mañana siguiente.