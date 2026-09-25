Una investigadora de la Universidad de Salamanca analiza la memoria del terrorismo de ETA a través del cine y la televisión

La investigadora de la Universidad de Salamanca María Marcos Ramos trata el terrorismo de ETA en el cine y la televisión en su nuevo libro, La memoria en las pantallas. El terrorismo en el cine y la televisión, publicado junto a María Pilar Rodríguez, investigadora de la Universidad de Deusto.

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La obra analiza cómo las producciones audiovisuales han contribuido a construir la memoria colectiva sobre el terrorismo de ETA y sobre sus consecuencias en la sociedad vasca y española. A través del estudio de películas, documentales, series y producciones televisivas, las autoras recorren la evolución de los relatos sobre la violencia y su transformación a lo largo del tiempo.

El volumen presta especial atención a la progresiva incorporación de las víctimas y sus testimonios a las representaciones audiovisuales. Según plantea la investigación, las películas y series no se limitan a reflejar acontecimientos del pasado, sino que también participan en la manera en que esos acontecimientos son interpretados, recordados y transmitidos socialmente.

Uno de los aspectos destacados del libro es el cambio experimentado en los relatos sobre ETA. Las autoras analizan el paso desde determinadas representaciones que podían contribuir a la mitificación del sujeto terrorista hacia producciones que conceden una mayor presencia a las víctimas, a las consecuencias de la violencia y a cuestiones relacionadas con la convivencia y la memoria.

La investigación incorpora además una perspectiva de género para estudiar el papel y la representación de las mujeres en los relatos audiovisuales sobre el terrorismo. Entre las producciones analizadas figuran Yoyes, Maixabel y La infiltrada, que permiten abordar diferentes formas de representar las experiencias femeninas vinculadas a la violencia y sus consecuencias.

El libro también estudia el cine documental, los relatos en primera persona, la dimensión afectiva de las representaciones del terrorismo, el uso del humor y la presencia de ETA en la ficción televisiva.

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Una línea de investigación vinculada a Salamanca La publicación se suma a la trayectoria investigadora de María Marcos Ramos, vinculada a la Universidad de Salamanca. Entre sus líneas de trabajo se encuentra el análisis de la representación del terrorismo en la ficción televisiva, ámbito en el que publicó en 2021 la monografía ETA catódica: Terrorismo en la ficción televisiva.