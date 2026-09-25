El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Salamanca deja sin ejecutar el 70% de las inversiones previstas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha advertido de que la ejecución del presupuesto municipal apenas alcanza el 30% de media, dejando sin gastar el 70% de los recursos previstos.
El viceportavoz, Fidel Francés, ha criticado la brecha entre los anuncios del Gobierno local y la realidad de los barrios, señalando que "un presupuesto no se mide por lo que se anuncia, sino por lo que se ejecuta".
Los datos oficiales reflejan bajas ejecuciones en áreas clave: un 11% en instalaciones deportivas, 37% en vialidad y obras, 26% en alumbrado público y 25% en redes de agua.
Para los socialistas, esta falta de gestión no solo frena las mejoras en la ciudad, sino que priva a pymes, autónomos y trabajadores de la actividad económica asociada a estas obras, por lo que exigen una planificación más rigurosa y transparente.