Salamanca busca nuevos congresos en Francia y Marruecos

Salamanca quiere seguir ganando presencia en el mercado internacional de turismo de reuniones. Para ello, Salamanca Convention Bureau participa del 24 al 26 de septiembre en Santiago de Compostela en una cita de promoción dirigida a profesionales procedentes de Francia y Marruecos.

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La iniciativa está organizada por el Spain Convention Bureau, en colaboración con la Oficina Española de Turismo de París, y reúne a profesionales especializados en la organización de eventos, congresos y viajes de incentivos.

Salamanca Convention Bureau mantendrá diferentes encuentros profesionales con organizadores de eventos y agencias especializadas en incentivos. El objetivo es presentar las posibilidades que ofrece la ciudad para acoger congresos, convenciones, reuniones profesionales y viajes de empresa.

La agenda también incluye reuniones de trabajo, actividades de teambuilding y networking, pensadas para facilitar el contacto entre empresas, compartir experiencias y generar nuevas oportunidades de colaboración y negocio.

La participación de Salamanca forma parte de su plan de promoción internacional, con el que busca reforzar la presencia de la ciudad en mercados considerados prioritarios para el turismo MICE, el sector dedicado a reuniones, incentivos, congresos y eventos.

En esta promoción internacional, Salamanca pone sobre la mesa una oferta que combina su patrimonio histórico, cultura, gastronomía, infraestructuras y espacios singulares, además de su capacidad para organizar encuentros profesionales de diferentes características.

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