Un camión y dos turismos protagonizan un accidente múltiple en el Puente Juan Carlos I

Una persona ha resultado herida un accidente múltiple ocurrido en Salamanca capital poco antes de las 13:30 horas de este viernes.
Tal y como han referido fuentes oficiales, el suceso habría sido protagonizado por dos coches y un camión, que habrían colisionado.
Producto del golpe, cuyas causas se investigan, un hombre de 60 años ha resultado herido y presenta molestias en el cuello y en la espalda.
El 112 de Castilla y León, por su parte,ha sido alertado del incidente a las 13:21 horas, quien ha trasladado de inmediato el aviso a la Policía Local y a Sacyl.
El accidente ha motivado una fuerte retención en la zona, por lo que los efectivos municipales desplazados en el lugar han tenido que intervenir para regular el tráfico.