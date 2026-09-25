Un camión y dos turismos protagonizan un accidente múltiple en el Puente Juan Carlos I

Una persona ha resultado herida un accidente múltiple ocurrido en Salamanca capital poco antes de las 13:30 horas de este viernes.

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Tal y como han referido fuentes oficiales, el suceso habría sido protagonizado por dos coches y un camión, que habrían colisionado.

Producto del golpe, cuyas causas se investigan, un hombre de 60 años ha resultado herido y presenta molestias en el cuello y en la espalda.

El 112 de Castilla y León, por su parte,ha sido alertado del incidente a las 13:21 horas, quien ha trasladado de inmediato el aviso a la Policía Local y a Sacyl.