Detenido tras ser pillado in fraganti en el interior de una vivienda propiedad del Ayuntamiento de Salamanca

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han procedido a la detención de un hombre como autor de dos delitos, uno de usurpación y otro de desobediencia grave, tras ser localizado por los efectivos del Instituto Armado en el interior de una vivienda unifamiliar destinada por el Ayuntamiento para alquileres sociales.

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Tal y como han informado fuentes policiales, los hechos han tenido lugar durante la madrugada de este pasado jueves, cuando los agentes fueron informados de "movimientos inusuales" en una vivienda que debería estar vacía.

Así pues, los agentes observaron que, efectivamente, había un hombre en el interior de la vivienda quien, tras ser identificado, alegó ser el titular de un contrato de arrendamiento.

Ahora bien, las comprobaciones permitieron a los funcionaros movilizados en el lugar determinar que la documentación aportada por el individuo carecía de validez.

Los agentes le insistieron para que abandonara el inmueble, negándose este, por lo que se procedió a su detención.

Para más inri, el bombín de la puerta de la vivienda había sido cambiado y la puerta de acceso al patio permanecía cerrada con llave.

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