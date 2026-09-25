Adiós Javier Iglesias, hola David Mingo: la Diputación de Salamanca se prepara para el cambio de presidente

Javier Iglesias ya no es presidente de la Diputación de Salamanca. Tras dirigir su último pleno en La Salina se ha dado cuenta de su renuncia como diputado y como presidente de la Diputación para seguir rumbo al senado, lo que abre la tramitación para que el vicepresidente, David Mingo, sea nombrado presidente.

Publicidad Publicidad

Iglesias se ha despedido de sus compañeros y sus adversarios políticos asegurando que se va “con la conciencia tranquila” y destacando el difícil momento en el que se hizo presidente de la institución, en el 2011 cuando la situación del país era “nefasta”. Por su parte, tanto sus compañeros como el PSOE le han agradecido estos años al frente de la Salina.

Así, dentro de diez días hábiles, como marca el ordenamiento, la Diputación celebrará un pleno extraordinario para nombrar al que será presidente los nueve meses que restan de legislatura. David Mingo, número 2 de la institución provincial, se convertirá en el undécimo presidente y tomará posesión como diputado provincial por la comarca de Salamanca Alberto Torres, alcalde de San Pedro del Valle.