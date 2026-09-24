Villamayor acoge la exposición 'Ilusión y Armonía' con obras de de los artistas de la Asociación de Pintores HISHO

El Ayuntamiento de Villamayor, a través de la Concejalía de Cultura, inaugura este jueves, 24 de septiembre, la exposición colectiva «Ilusión y Armonía», organizada por la Asociación de Pintores HISHO (ADPHI), que podrá visitarse hasta el próximo 18 de octubre de 2026 en la Biblioteca Municipal y en la Sala Multiusos Antonio Gamoneda.

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La muestra supone además el comienzo de un nuevo periodo de exposiciones en las instalaciones culturales municipales, con el que el Ayuntamiento pretende continuar haciendo de la Biblioteca y del edificio Antonio Gamoneda espacios abiertos no solo a la lectura y a las actividades formativas, sino también a las diferentes manifestaciones artísticas.

La concejala de Cultura, María José García Amaro, ha visitado la exposición coincidiendo con su apertura al público y ha destacado la voluntad municipal de facilitar espacios públicos en los que artistas aficionados, noveles y emergentes puedan mostrar sus trabajos, acercándolos a los vecinos y favoreciendo al mismo tiempo la participación cultural.

«Ilusión y Armonía» reúne diferentes obras y sensibilidades artísticas, permitiendo al visitante acercarse a distintos estilos, temáticas y técnicas pictóricas. Precisamente, el carácter colectivo de la exposición permite mostrar la diversidad de quienes comparten la pintura como afición y como forma de expresión personal.

La Asociación de Pintores HISHO es una entidad cultural salmantina creada en 2024 a partir de un grupo de alumnos y aficionados a la pintura, con el objetivo de compartir experiencias, continuar aprendiendo y promover actividades relacionadas con las artes plásticas. Entre sus iniciativas se encuentran las exposiciones colectivas, talleres artísticos y visitas a museos. La asociación figura asimismo entre las entidades culturales de Salamanca.

Su actividad expositiva ya ha tenido presencia en otros municipios de la provincia. En mayo de 2025, por ejemplo, el Centro Cultural Municipal de Cabrerizos acogió la exposición colectiva «Avanzamos», organizada por HISHO, en la que participaron distintos artistas de la asociación y se reunieron diferentes estilos y técnicas pictóricas.

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Esta diversidad constituye también uno de los atractivos de la exposición que ahora llega a Villamayor: personas unidas por su afición a la pintura y por el interés en seguir avanzando y mostrando públicamente sus creaciones, convirtiendo la exposición colectiva en una oportunidad para dar visibilidad a autores que no siempre tienen fácil acceso a los circuitos expositivos.

Con esta nueva muestra, el Ayuntamiento de Villamayor continúa apostando por una programación cultural diversa, accesible y próxima, complementando las actividades que a lo largo del año se desarrollan desde la Biblioteca Municipal y la Concejalía de Cultura.

La iniciativa pretende, además, consolidar las dependencias municipales como punto de encuentro entre creadores y público, dando cabida tanto a artistas con experiencia como a quienes comienzan a mostrar sus trabajos y facilitando que los vecinos puedan disfrutar gratuitamente de propuestas culturales sin salir del municipio.