Aldeatejada vivirá en el Renacimiento tres días gracias a sus Vísperas Nupciales

El Ayuntamiento de Aldeatejada ya tiene todo listo para la celebración de la XIII edición de las Vísperas Nupciales que sumirá a la localidad en la atmósfera del Renacimiento. El Ayuntamiento ha presentado el programa que incluye numerosas actividades del 2 al 4 de octubre.

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Durante tres días, la localidad disfrutará de todo tipo de actividades como talleres, mercado renacentista, desfile, bailes en la Plaza Mayor de Salamanca y, por supuesto, la recreación histórica en la que participan numerosos vecinos de la localidad.

La programación comenzará el viernes 2 de octubre, a las 19:30 horas, con un taller heráldico en la plaza Mayalde. A las 20:30 horas tendrá lugar la gran inauguración de las XIII Vísperas Nupciales, con la presentación de las tropas y la explicación de la recreación junto al Gran Duque de Alba. La primera jornada concluirá con la representación teatral El Juicio de Dios y animación musical.

El sábado abrirá a las 12:00 horas el Mercado Renacentista, que será uno de los principales puntos de actividad durante todo el fin de semana. La jornada incluirá alfarería, tiro con arco, escritura con cálamo, cetrería, esgrima, pasacalles, narraciones renacentistas y animación musical. El mercado permanecerá animado durante las jornadas con juegos, actividades, talleres y propuestas para todos los públicos, utilizando además los tradicionales maravedís como moneda de la celebración. Cada maravedí tendrá un precio de 2 euros y por la adquisición de cinco se entregará uno adicional gratuitamente.

Uno de los momentos destacados llegará por la tarde con la salida del Cortejo Real hacia Salamanca y la posterior crónica y bailes renacentistas en la Plaza Mayor de la capital salmantina.

Vísperas 2

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El domingo 4 de octubre concentrará los principales actos de la recreación histórica. Tras la apertura del mercado tendrá lugar el desfile del Tercio de Salamanca y el alistamiento de voluntarios, seguido de la ronda de los Arqueros de Corps de la Guardia Real.

A las 12:15 horas, el Romance del Ciego anunciará la llegada de la infanta María Manuela de Portugal y, a las 12:30 horas, la plaza de la Iglesia acogerá la recreación histórica de las Vísperas Nupciales, uno de los momentos centrales de todo el programa. Posteriormente habrá bailes renacentistas y el Cortejo Real recorrerá las calles del municipio hasta el mercado.

La jornada continuará con la Comida Renacentista en honor a los novios, para la que será necesario acudir vestido de época, y con talleres, exhibiciones de esgrima, técnicas de defensa de la Guardia Real y cetrería. La programación finalizará con una lluvia de flechas conmemorativas, animación musical y un espectáculo de fuego y danzas participativas.