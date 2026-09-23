Nuevo equipamiento contra incendios en Doñinos de Salamanca

El Ayuntamiento de Doñinos ha reforzado los medios municipales destinados a la prevención y respuesta ante incendios forestales gracias a la concesión de dos subvenciones, PREVIN y PLANIF de la Diputación, que han permitido al Consistorio adquirir nuevo equipamiento y avanzar en la planificación municipal ante posibles emergencias.

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A través de la línea PREVIN el Ayuntamiento ha destinado un presupuesto de 21.535 euros a la adquisición de distintos medios y materiales para mejorar la capacidad de actuación ante incendios y otras situaciones de emergencia.

Entre el equipamiento adquirido se encuentra un remolque contra incendios y una autobomba portátil, además de lanzas de agua y otros equipos destinados a Protección Civil, entre los que se incluye una desbrozadora. Estos nuevos recursos permitirán reforzar los medios disponibles para realizar labores de prevención y facilitar una respuesta más rápida ante posibles conatos de incendio.

Por otra parte, mediante la subvención PLANIF, dotada con un presupuesto de 2.500 euros, el Ayuntamiento ha elaborado una Guía de Respuesta ante Emergencias por Incendios Forestales, un documento destinado a mejorar la planificación y coordinación municipal en caso de producirse una emergencia de estas características.

Con estas dos actuaciones, el Ayuntamiento de Doñinos continúa trabajando en el refuerzo de la prevención, la preparación y la capacidad de respuesta ante incendios forestales. Como destacó el alcalde de Doñinos, Agustín Rodríguez, “es muy importante disponer de medios adecuados y de una planificación previa que permita actuar de forma coordinada ante situaciones de emergencia, especialmente durante los periodos de mayor riesgo de incendios”.