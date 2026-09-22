'Buenas amigas' estrena este sábado la programación teatral de Santa Marta

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha presentado la programación teatral para este curso que arranca este sábado 26 de septiembre a las 19:00 horas con la Asociación Buenas Amigas de Salamanca que representarán en el Auditorio Enrique de Sena la obra ‘Milagro en el convento de Santa María Juana’.

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Las representaciones continúan el 16 de octubre con la compañía Sin Complejos el 6 de noviembre con Proyecto Impro. Como explicó la responsable del área, Silvia González, “las artes escénicas han ocupado siempre un lugar muy destacado en nuestra programación cultural con diferentes géneros dirigidos a un público de todas las edades”.