Piel de Mariposa ya tiene equipo de atletismo en Santa Marta que correrá por Javi Gallo

Santa Marta de Tormes cuenta con un nuevo equipo de atletismo que correrá por uno de sus vecinos más pequeños: Javi Gallo, el niño salmantino afectado por la enfermedad Piel de Mariposa.

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El nuevo equipo está formado por 160 corredores de la localidad, encabezados por Daniel Mata que participarán en distintas competiciones con el fin de visibilizar la enfermedad de Javi y apoyar a su familia.

La puesta de largo del nuevo equipo 'Piel de Mariposa' tendrá lugar este domingo durante la prueba 10K Ciudad de Santa Marta. La agrupación se estructura en torno a dos tipos de socios: los corredores que vestirán los colores del equipo y participarán en las diferentes pruebas deportivas y los socios colaboradores, que podrán respaldar económicamente el proyecto y contribuir a la puesta en marcha de diferentes iniciativas.

Durante la presentación del nuevo equipo en Santa Marta, el concejal de Deportes, Jorge Valiente, ha mostrado el respaldo del Ayuntamiento a la iniciativa y ha destacado“que además cuenta con un lado solidario para ayudar, apoyar y dar visibilidad a la situación que vive Javi Gallo y sus familiares”.