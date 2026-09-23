Nueva zona multideporte en Santa Marta de Tormes

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha comenzado los trabajos para crear una nueva zona multideporte en el Paseo de Valdelagua. Se trata de un espacio al aire libre pensado para practicar diferentes actividades deportivas y disfrutar también de una zona de descanso. La actuación contempla la creación de varios espacios deportivos que permitirán ampliar las posibilidades de uso de esta zona. Entre ellos se incluye una pista de pickleball, una pista de baloncesto, un pequeño campo de fútbol de césped artificial de 6 por 12 metros y una pista multideporte.

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Además, el nuevo espacio contará con una mesa exterior de tenis de mesa y un parque de calistenia, incorporando así alternativas para diferentes edades y formas de practicar actividad física. çLa actuación se completará con una zona de merendero y sombra, con tres mesas de picnic y tres toldos de vela. También se instalarán papeleras y se acondicionará el espacio para que pueda ser utilizado como lugar de descanso.

Los trabajos preparatorios que se incluyen en esta obra, contemplan el hormigonado de la parcela en la que hasta ahora se ubicaba un parque infantil que se mantendrá para seguir dando servicio a los más pequeños. El presupuesto contempla tanto los trabajos necesarios para preparar y acondicionar las diferentes superficies deportivas como la instalación del equipamiento. La inversión prevista asciende a 142.617 euros.

El concejal de Deportes, Jorge Valiente, destaca que esta actuación se enmarca en la línea de trabajo que está llevando a cabo el Ayuntamiento para seguir ampliando las instalaciones deportivas municipales. “Seguimos ampliando y mejorando las instalaciones deportivas de Santa Marta para que nuestros vecinos tengan cada vez más espacios donde practicar deporte y disfrutar de su tiempo libre. Esta nueva zona del Paseo de Valdelagua va a ser especialmente completa porque reúne diferentes deportes y actividades en un mismo espacio y está pensada para todas las edades”.

Valiente señala además que “la idea es que los vecinos puedan utilizar este espacio de diferentes maneras, tanto para practicar deporte como para pasar un rato en familia o con amigos. Contar con zonas deportivas al aire libre y accesibles es una buena forma de fomentar la actividad física y los hábitos saludables. Además, de cara al futuro, tenemos previsto ajardinar uno de los espacios de esta nueva zona multideporte”.





