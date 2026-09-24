Carbajosa de la Sagrada pone en marcha un paquete de obras en una de sus urbanizaciones

Carbajosa de la Sagrada ha puesto en marcha un paquete de obras de mejora en la urbanización Albahonda 1, la cual tiene como finalidad prioritaria optimizar la movilidad peatonal, reordenar los espacios públicos y asegurar un tránsito fluido.

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Los trabajos permitirán que los vecinos puedan pasear por la vía y acudir a la parada del autobús con total comodidad, evitando las habituales inundaciones o charcos.

Las obras contemplan la ejecución de una superficie continua pavimentada con baldosa pétrea antideslizante de color crema y dimensiones de 33 x 33 centímetros. Este material garantiza una pisada firme y reduce riesgos de caídas. Además, se va a integrar un nuevo ajardinamiento dispuesto hacia la calzada.