Santa Marta mejora la accesibilidad en la calle Doña Eloya

El Ayuntamiento de Santa Marta ha comenzado las obras de rehabilitación del acerado de la margen derecha de la calle Doña Eloya, en el tramo que se encuentra entre las calles San José y Juan XXIII, cuya finalidad es mejorar el tránsito peatonal y facilitar la accesibilidad de los viandantes. Se trata de una actuación que supone una inversión de 56.843 euros.

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Los trabajos consisten en la demolición del acerado existente y del pavimento de la calzada así como el desmontaje del mobiliario urbano, para posteriormente comenzar los trabajos de preparación de la superficie. A continuación, se instalarán los bordillos y los sumideros, se nivelarán los registros y se repondrán las arquetas. El nuevo solado será de baldosa de terrazo y adoquín sobre una losa de hormigón.

Una vez finalizado el nuevo acerado, se procederá a acondicionar las fachadas y las bajantes, montar el mobiliario urbano y reponer la señalización horizontal y vertical.

Como señaló la responsable del área, Marta Labrador, “en los últimos años hemos hecho diferentes actuaciones en esta calle aunque todavía no habíamos realizado ninguna obra en las aceras que ya presentaban un serio deterioro como resultado del paso del tiempo y por la circulación constante de peatones. Aunque se seguirá interviniendo en esta vía, la renovación de las aceras es una de las obras más necesarias ahora mismo”.

Estos trabajos se suman a un proyecto global de reposición o nueva instalación de acerado en zonas colindantes a la calle Doña Eloya ya ejecutadas como el Barrio del Carmen o la calle Juan XXIII. También se han habilitado nuevas aceras en la calle Unicef y en la calle Villalar, de forma que el Ayuntamiento de Santa Marta ha ido modernizando progresivamente las vías públicas.