Pocos toros y caros, Ciudad Rodrigo tiene dificultades para encontrar astados para su Carnaval

Ciudad Rodrigo ha iniciado ya los preparativos para la celebración del Carnaval del Toro con la primera reunión de la Comisión Especial del Carnaval en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo que ha servido para elegir a su presidente, el teniente de alcalde, Ramón Sastre, que afronta su octavo mandato al frente de las Fiestas Grandes.

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Las primeras palabras del presidente de la Comisión del Carnaval han sido para agradecer la confianza “de nuevo depositada en mi tanto por el alcalde, Marcos Iglesias, como por los compañeros de Corporación” asegurando: “Mi intención es continuar con la línea de trabajo de años anteriores que tan buen resultado y éxito para el Carnaval ha dado”.

Ramón Sastre ha puesto de relieve “la dificultad que existe de nuevo este año para encontrar toros”, explicando que a la escasez de cabezas de ganado bravo de estos últimos años se suma el incremento de los precios, “que, aunque nos alegra por cuanto los ganaderos ven recompensado su esfuerzo de criar durante cuatro y cinco años a los toros, complica el encontrar ganado de calidad para nuestros festejos taurinos”.

En este mismo sentido, el presidente de la Comisión del Carnaval ha agradecido “a los ganaderos que confían en Ciudad Rodrigo para aportar sus toros al tiempo que están dando visibilidad a la ganadería”.

Por su parte, la delegada Paola Martín Muñoz será nuevamente la encargada de promover todo el aspecto cultural del Carnaval del Toro, desde los concursos de disfraces, carrozas y dibujo que seguirán la misma línea que en años anteriores, hasta la publicación del Libro de Carnaval que llega a su 48ª edición, como “la continuidad de la tradición de la Corte de Honor, siempre que haya jóvenes interesadas como es en la actualidad para ser Reina y Damas de las Fiestas Grandes”.

En esta misma comisión, el delegado municipal Víctor Gómez ha informado sobre la faceta organizativa de su responsabilidad, los festejos complementarios a lo taurino del Carnaval, señalando que “se apuesta por la consolidación de las mejoras realizadas estos años, como el aumento del aforo del pabellón de Foxá y la organización mediante una empresa mirobrigense que ya ha expresado su interés en volver a hacerse cargo del baile de disfraces del Sábado de Carnaval”.