Ciudad Rodrigo prepara nuevas acciones para cuidar la salud de sus vecinos

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha dado un nuevo paso para mejorar la salud y el bienestar de los vecinos con su adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud.

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La medida fue aprobada por unanimidad de los 17 miembros de la Corporación en el Pleno del 18 de junio de 2025.

Uno de los principales objetivos será prevenir enfermedades y fomentar hábitos de vida saludables, actuando no solo desde el ámbito sanitario, sino también desde áreas como el deporte, la educación, el medio ambiente, la movilidad y el bienestar social.

Entre las próximas actuaciones destaca la creación de una mesa de coordinación intersectorial, en la que participarán diferentes áreas y agentes relacionados con la salud.