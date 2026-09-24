Guijuelo aprueba en pleno la cuenta general del ejercicio del pasado año 2025

La cuenta general del ejercicio 2025 del Ayuntamiento de Guijuelo ha sido aprobada durante la sesión plenaria ordinaria de este jueves con los votos a favor de los concejales del PP, la abstención del concejal de Vox y el voto en contra de la concejal del PSOE.

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Tal y como explican desde el consistorio, la corporación municipal ha sido informada del informe de intervención de evaluación que se encarga de valorar si los objetivos propuestos se han cumplido. En este sentido, la declaración ha sido positiva.