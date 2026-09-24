Guijuelo aprueba en pleno la cuenta general del ejercicio del pasado año 2025

La cuenta general del ejercicio 2025 del Ayuntamiento de Guijuelo ha sido aprobada durante la sesión plenaria ordinaria de este jueves con los votos a favor de los concejales del PP, la abstención del concejal de Vox y el voto en contra de la concejal del PSOE.
Tal y como explican desde el consistorio, la corporación municipal ha sido informada del informe de intervención de evaluación que se encarga de valorar si los objetivos propuestos se han cumplido. En este sentido, la declaración ha sido positiva.
Por su parte, en el apartado de ruegos y preguntas, la concejala del partido socialista, Laura García, ha preguntado sobre la situación de la obra de adecuación del asfaltado de la calle Filiberto Villalobos. En este sentido, el alcalde, Roberto Martín, ha respondido que en la última comunicación la empresa encargada ha señalado que la actuación podrá quedar lista a finales del mes de septiembre o en el próximo mes.