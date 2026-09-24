El IES Vía de la Plata de Guijuelo da la bienvenida a sus alumnos en una jornada de diversión y convivencia

El curso 2026-2027 ha comenzado este jueves en el municipio de Guijuelo con una de las actividades más tradicionales del IES Vía de la Plata: la jornada de acogida a los nuevos alumnos.

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Desde el comienzo de las clases, alrededor de 70 estudiantes de 1º de la ESO del IES Vía de la Plata han participado en el mañana de este jueves en la jornada de bienvenida que se celebra cada año para acoger a los alumnos que llegan por primera vez al centro.

Esta cita, organizada por la concejalía de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Guijuelo en colaboración con los responsables del IES Vía de la Plata, ha propuesto diferentes actividades lúdico-educativas donde los participantes han tenido que superar diferentes pruebas deportivas, culturales y relacionadas con Guijuelo y su entorno.