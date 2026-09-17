El Centro Juvenil de Guijuelo arranca temporada con su 19º aniversario y cargado de actividades

El Centro Juvenil de Guijuelo ha arrancado estos días una nueva temporada coincidiendo con la vuelta a las aulas de los jóvenes. La programación para las próximas semanas llega cargada de actividades y tendrá como uno de sus momentos principales la celebración del 19º aniversario del centro, que tendrá lugar el próximo viernes 25 de septiembre.

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La concejala de Educación, Sara García, ha presentado la agenda prevista para lo que queda de mes, en la que no faltarán las tradicionales tartas gigantes y la música para celebrar los 19 años de Guijuelo Joven.

El objetivo es doble y es por un lado, seguir adaptando el centro a las nuevas generaciones y, por otro, ofrecer alternativas de ocio que permitan a los jóvenes alejarse de las pantallas y disfrutar de un tiempo de ocio de mayor calidad.