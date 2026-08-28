Guijuelo se suma al acto de apoyo a Ceuta convocado por la FEMP

El Ayuntamiento de Guijuelo se sumará el próximo miércoles, 2 de septiembre, al acto de apoyo a Ceuta y a sus ciudadanos convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
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La concentración se celebrará a las 20:00 horas de forma simultánea en los ayuntamientos de toda España, coincidiendo con el Día de Ceuta.
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El objetivo es trasladar un mensaje de solidaridad, apoyo y unidad con la ciudad autónoma y sus vecinos, en una convocatoria que pretende reunir a los 8.132 ayuntamientos españoles.