Guijuelo se suma al acto de apoyo a Ceuta convocado por la FEMP

El Ayuntamiento de Guijuelo se sumará el próximo miércoles, 2 de septiembre, al acto de apoyo a Ceuta y a sus ciudadanos convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Publicidad Publicidad

La concentración se celebrará a las 20:00 horas de forma simultánea en los ayuntamientos de toda España, coincidiendo con el Día de Ceuta.