El Ayuntamiento de Guijuelo homenajea a Ángel López, ‘Caracoles’, con una exposición de arte y fotografía taurina

El hall del Ayuntamiento de Guijuelo acoge desde este viernes una nueva exposición dedicada a Ángel López, ‘Caracoles’, figura vinculada al mundo del toreo en la localidad.

Publicidad Publicidad

La muestra reúne una selección de obras taurinas del artista local Chanin, entre ellas un retrato de ‘Caracoles’, además de varias fotografías de la época en la que Ángel López fue torero, permitiendo así repasar parte de su trayectoria.

La exposición ha sido inaugurada este viernes con la participación de las familias López Van Raay y Manzano García, que han realizado la donación de las diferentes obras y fotografías que componen la muestra.