Guijuelo prepara una programación especial por el Día Mundial del Alzheimer

Desde el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Guijuelo han preparado una programación especial por el Día Mundial del Alzheimer, que se celebra el próximo 21 de septiembre.

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Se trata de una semana con la que el consistorio quiere que los vecinos del pueblo tomen conciencia de esta enfermedad, por eso la fachada del ayuntamiento se teñirá de verde del 18 al 25 de septiembre.

El día 19 se llevarán a cabo actividades de concienciación en Guijuelo Joven, mientras que, en la fecha de la conmemoración, el 21 de septiembre, se leerá el manifiesto por este día en la plaza mayor a las 12:00 horas.