La Escuela Municipal de Deportes de Guijuelo abre inscripciones para la temporada 2026/2027.

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Quienes deseen inscribirse podrán hacerlo hasta el próximo 23 de septiembre, pudiendo elegir entre las siguientes disciplinas: pequedeporte patinaje en línea, diverdeporte, multideporte, baloncesto, fútbol sala, voleibol y balonmano.

Las inscripciones se pueden realizar en el Pabellón Municipal de lunes a viernes, en horario de 16:00 a 20:00 horas.

Desde el Ayuntamiento de Guijuelo informan que la cuota es de 60 euros para los empadronados, mientras que los no empadronados abonarán 80 euros en cada una de las disciplinas, excepto en el patinaje cuya cuota es de 45 euros por trimestre.