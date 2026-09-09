Detienen a un conductor portugués por circular a 218 km/h por la A-62

Un conductor de nacionalidad portuguesa ha sido detenido por conducción temeraria al ser interceptado circulando a 218 km/h por la A-62.

El hombre ha sido detenido por agentes de la Guardia Civil de Tráfico de la Comandancia de Salamanca durante un control de velocidad a la altura de Carpio de Azaba, tramos en el que no está permitido superar los 80 km/h.