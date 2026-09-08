Un motorista queda inconsciente en un accidente en La Alberca

Ua persona ha resultado herida grave en un accidente de tráfico en el término municipal de La Alberca este martes. El suceso ha tenido lugar en el km 18 de la SA-201, la carretera que une La Alberca con El Cabaco. El servicio de emergencias del 112 ha recibido una llamada a las 11.02 minutos para alertar de que una moto se ha salido de la vía.