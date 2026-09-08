Sanidad busca gerente para el Hospital de Salamanca

La Consejería de Sanidad ha publicado la convocatoria pública para cubrir el puesto de gerente del Hospital de Salamanca tras el polémico cese de Carmen Rodríguez Pajares. Así, este martes ha publicado las bases de la convocatoria que se realizará mediante el sistema de libre designación.

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Para poder participar en el proceso de provisión del puesto de trabajo los interesados deberán ostentar la condición de personal estatutario fijo de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de funcionario de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de personal laboral fijo perteneciente a la Administración Pública de la Comunidad de Castilla y León, siempre que su convenio de aplicación así lo prevea. También deberán cumplir los requisitos de grupo de clasificación, categoría, cuerpo o escala, titulación en su caso, y demás requisitos establecidos para el desempeño del puesto de trabajo.

Por otra parte, el Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado este martes el cese de María del Carmen Rodríguez Pajares del puesto de Gerente de Asistencia Especializada del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Cabe recordar que la destitución de Carmen Rodríguez como responsable del CAUSA el pasado 28 de agosto supuso un gran revuelo ya que en un primer momento fue desmentida por el propio hospital de Salamanca que no tenía constancia de ello. De hecho, Rodríguez Pajares no fue notificada de su cese y se enteró por los medios de comunicación del mismo. Finalmente, tras el desconcierto, la Consejería confirmó su salida y es ahora cuando se hace oficial tras publicarse en el BOCyL.