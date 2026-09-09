Mañueco, preocupado por la “bajada generalizada” de los resultados educativos en España

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mostrado su preocupación por la “bajada generalizada” de los resultados educativos en España, tras la publicación este martes del informe PISA.

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Mañueco ha aprovechado su intervención en la inauguración de la nueva facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad de Salamanca para reivindicar la educación como una “prioridad” de su gobierno.

En ese sentido, el presidente de la Junta de Castilla y León ha sacado pecho por los buenos resultados que ha obtenido en el mencionado informe la Comunidad: “Estamos en el podio en ciencias, matemáticas y lectura. Seguimos entre los mejores sistemas de educación del mundo desarrollado”.