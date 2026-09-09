La Universidad de Salamanca estrena su nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, “un hito social, institucional y académico”

La Universidad de Salamanca cuenta oficialmente desde este miércoles con su nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. El edificio ha sido inaugurado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en un acto institucional que supone el punto de partida a un proyecto largamente esperado y que pretende convertir esta zona de la ciudad en uno de los grandes espacios universitarios vinculados a la investigación, la innovación y el sector primario.

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Un nuevo edificio en el que todavía quedan por concluir ciertos remates, pero que ya está acogiendo un total de 200 alumnos de Ciencias Ambientales, 240 de Agrícolas y cerca de un centenar de Veterinaria, la nueva disciplina que comienza a impartirse este curso en la Universidad de Salamanca y cuya facultad está ya en vías de construcción.

Entre otros espacios, que han podido ser visitados por el presidente de la Junta de Castilla y León junto al equipo del rector de la Universidad, Juan Manuel Corchado, y miembros de la propia facultad, el nuevo edificio cuenta con un invernadero y zonas de cultivo que permitirán desarrollar actividades docentes y de investigación. Todo ello para poder mantener una relación más directa con el sector primario.

El rector de la Universidad de Salamanca, que ha actuado como anfitrión, ha puesto en valor el trabajo desarrollado durante los últimos años para hacer realidad el proyecto y ha recordado su propia vinculación con el edificio. “Cuando llegué a Salamanca, este fue mi primer destino, en Informática. Estoy súper contento porque ahora me toca a mí como rector”, ha señalado.

Inauguración De La Nueva Facultad De Ciencias Agrarias Y Ambientales (12)