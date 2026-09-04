Veterinaria podría ampliar sus plazas hasta las 109 y tendrá nuevas instalaciones a final de octubre

La nueva facultad de Veterinaria de la USAL contará proximamente con las instalaciones de la Escuela de Capacitación Agraria. Así lo ha asegurado el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, en una rueda de prensa en Salamaq, la feria agroganadera de Salamanca. Las instalaciones de la Capacitación Agraria de la Diputación de Salamanca están sufriendo una remodelación para que las antiguas cinco viviendas y un garaje se conviertan en espacios aptos para la formación y la investigación del grado de Veterinaria.

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El acuerdo entre la Diputación y la Universidad de Salamanca afecta a un solar de más de 46.500 metros cuadrados situado en la Escuela de Capacitación Agraria, en la carretera de Carbajosa, en el barrio de San José, donde la Universidad de Salamanca ya ha comenzado las obras de reforma para crear la sala de disección de la nueva Facultad de Veterinaria, que esperan finalizar a finales del mes de octubre.

El rector consideró este proyecto como “un éxito” compartido con la Diputación de Salamanca, “porque sin su ayuda no habría sido posible y estos estudios no serían una realidad, pues su implantación y desarrollo depende en gran medida del ímpetu con el que la Diputación impulsa y defiende a este sector”. Para Iglesias, “no estamos hablando simplemente de ceder unos terrenos, sino de poner patrimonio público al servicio de un proyecto estratégico para Salamanca”.

El objetivo es que estos espacios permitan desarrollar actividades vinculadas a la docencia y la clínica veterinaria, facilitando que los futuros profesionales puedan adquirir una formación práctica y mantener un contacto directo con la realidad del sector ganadero.

La apuesta cobra especial relevancia en una provincia como Salamanca, una de las grandes referencias ganaderas de España, con alrededor de un millón y medio de cabezas de ganado.

La nueva titulación de Veterinaria comenzará sus clases el próximo lunes, 7 de septiembre, en la Faculta de Ciencias Agrarias y Ambientales con las 90 plazas ofertadas cubiertas, que según ha asegurado el rector podrían ampliarse hasta las 109. Asegura que el grado ha levantado muchísimo interés entre los estudiantes hasta el punto de que se han registrado 1.800 solicitudes durante el periodo de preinscripción. A estos datos positivos se suman también las matriculaciones en el grado de Ciencias Ambientales, con 66 alumnos de nuevo ingreso (16 más que el pasado año) y 59 en Ingeniería Agroalimentaria (43 el pasado curso).