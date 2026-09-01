Corchado viaja a Egipto para dar luz a nuevos proyectos formativos junto a la Academia Árabe de Ciencia, Tecnología y Transporte Marítimo

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado ha viajado a Egipto para dar luz a a nuevos proyectos formativos junto a la Academia Árabe de Ciencia, Tecnología y Transporte Marítimo.
Durante su estancia allí, Corchado mantuvo una reunión con el presidente de la Academia Árabe de Ciencia, Tecnología y Transporte Marítimo (AASTMT), Ismail Abdel Ghaffar Ismail Farag para consolidar la relación de los últimos años entre ambas instituciones.
Después de este viaje, ambas partes han acordado mantener el contacto en las próximas semanas para ejecutar las líneas de cooperación que se han planteado y materializar algunas acciones como la creación de dobles titulaciones de grado y postgrado.