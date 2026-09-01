Corchado viaja a Egipto para dar luz a nuevos proyectos formativos junto a la Academia Árabe de Ciencia, Tecnología y Transporte Marítimo

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado ha viajado a Egipto para dar luz a a nuevos proyectos formativos junto a la Academia Árabe de Ciencia, Tecnología y Transporte Marítimo.

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Durante su estancia allí, Corchado mantuvo una reunión con el presidente de la Academia Árabe de Ciencia, Tecnología y Transporte Marítimo (AASTMT), Ismail Abdel Ghaffar Ismail Farag para consolidar la relación de los últimos años entre ambas instituciones.