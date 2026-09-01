La Universidad de Salamanca viaja a México para impulsar el Congreso Internacional de Antropología de Iberoamérica

La Universidad de Salamanca se ha hecho presente en la ciudad de México.

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La semana pasada, la USAL impulsó un encuentro con con especialistas en Antropología, Ciencias Humanas y Sociales en el XXXI Congreso Internacional de Antropología de Iberoamérica. Una cita que fue organizada por la Universidad de Ixtlahuaca CUI.

Fuentes de la Universidad indican que este congreso fue creado en la USAL en 1995 por el antropólogo salmantino Ángel Baldomero Espina Barrio y desde entonces se ha celebrado anualmente en diversas universidades iberoamericanas en Brasil, México, Portugal o Chile.

Este año, el congreso ha contado con setenta especialistas que han abordado la temática "Psicología y Educación al trasluz de la Antropología".

Los Antropólogos José Antonio González Alcantud, De La Universidad De Granada, Y Ángel Baldomero Espina Barrio, De La Universidad De Salamanca | Comunicación Universidad de Salamanca

A raiz de este encuentro se firmaron convenios como el establecido con el Instituto Histórico y Geográfico de Santa Catarina (IHGSC) cuyo presidente es Luiz Nilton Corrêa, egresado de la USAL. También se llevaron a cabo trece talleres aplicados, representaciones, actividades culturales de raíz mexicana y se presentó un libro del Grupo Salamanca de Investigación en Museos y Patrimonio cultural (GSIM).

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