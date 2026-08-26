Un investigador de la UPSA impulsa una nueva forma de estudiar el cerebro en Europa

El investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), Rubén Pérez Elvira, ha logrado que su propuesta científica forme parte de las líneas estratégicas de EBRAINS, una de las principales infraestructuras europeas de investigación en neurociencia computacional.

Publicidad Publicidad

La iniciativa, seleccionada entre solo cinco proyectos españoles, plantea una nueva forma de estudiar la actividad cerebral. Su objetivo es transformar señales cerebrales, como las obtenidas mediante electroencefalografía (EEG), en vibraciones, sonidos y otras respuestas físicas que permitan detectar información que puede pasar desapercibida con los métodos tradicionales.

La investigación busca, además, desarrollar nuevas herramientas capaces de diferenciar estados cerebrales sanos y patológicos y contribuir a la identificación de nuevos biomarcadores para enfermedades neurológicas.

De consolidarse esta metodología, podría tener aplicaciones en el diagnóstico y seguimiento de pacientes, así como en el desarrollo de nuevas herramientas de salud digital y modelos computacionales del cerebro.